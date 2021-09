Auf nach Bergamo – 800 Fans reisen YB nach Am Mittwoch spielen die Young Boys gegen Atalanta Bergamo. Weil das Stadion nur zur Hälfte gefüllt wird, haben die gelb-schwarzen Anhänger verhältnismässig wenige Tickets erhalten. Claudia Salzmann

Bis zu 800 YB-Fans werden am Mittwoch beim Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo dabei sein. Das Bild zeigt YB-Fans beim Spiel gegen den FC Vaduz vom Oktober 2020. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Übernachten vor dem Kassenhäuschen, stundenlanges Anstehen auf dem Quartierplatz – so sah die Situation vor drei Jahren aus, als YB in Turin auf Juventus traf. Aktuell sind weder lange Wartezeiten ein Thema, noch ist eine Euphorie rund um die Auswärtspartie bei Atalanta Bergamo spürbar. Dies aus diversen Gründen: Erst einmal ist der norditalienische Klub nicht der Publikumsmagnet Juve.

Dann steht Bergamo für das «Wuhan Europas». Ein Champions-League-Spiel wurde im Frühling 2020 beim Ausbruch der Pandemie zum Superspreader-Event. Das haben die italienischen Behörden nicht vergessen: Es ist den Klubs derzeit lediglich erlaubt, die Hälfte ihres Stadions zu füllen. Die Gewiss Arena – die Heimstätte von Atalanta Bergamo – verfügt über 19‘680 Plätze, von denen rund 9840 besetzt sein dürfen. Darum hat YB nur die Hälfte der Tickets aus dem Gästesektor bekommen. Die 800 Stück gingen zuerst an die Dachverbände der organisierten Fans. Zwei Drittel der Tickets wurden so verkauft, der Rest wurde unter interessierten Abo-Besitzern verlost.

Zudem ist die Einreise nach Italien eher umständlich: So ist ein sogenanntes Passagier-Lokalisierungsformular nötig. Zudem ein gültiges Covid-Zertifikat. Wer also nicht geimpft ist, muss Zeit für einen Test einrechnen. Das Schweizer Zertifikat ist gültig, nicht wie vor zwei Wochen, als ManU-Fans mit dem AstraZeneca-Impfstoff keinen Einlass ins Wankdorf erhielten.

Das Stadion von Atalanta Bergamo ist architektonisch ein spezieller Bau. Bild: zvg/Atalanta

Die Anreise ist wegen Covid ebenfalls mit Aufwand verbunden: Während es schon längere Extrazugfahrten beispielsweise nach Stuttgart und Rotterdam gegeben hat, werden die SBB keine Extrafahrt nach Norditalien anbieten. «Die Risiken bei den Kontrollen wären zu hoch», sagt der YB-Fanarbeiter Lukas Meier. Das heisst, dass alle YB-Fans individuell mit Zug oder eigenen Fahrzeugen anreisen werden. Die Autofahrt ist knapp 400 Kilometer lang.

Das Spiel in Bergamo beginnt bereits um 18.45 Uhr, das Stadion wird frühzeitig um 16.15 geöffnet. Dies, damit alle Zertifikate, Identitäten und Tickets kontrolliert werden können. Die Tickets sind personalisiert und können nicht an andere übertragen werden. Zusätzlich wird am Eingang die Temperatur der einzelnen Fans gemessen. Im Stadion herrscht Maskenpflicht und die Fans müssen sich an die Sicherheitsabstände halten. «Jeder zweite Platz ist verkauft, sprich, man sollte Abstand zu den anderen Fans halten», so Meier. Er habe allerdings bei anderen Partien von Bergamo gesehen, dass die Anhänger dann doch zusammenrücken würden.

Das Spiel im TV Infos einblenden Die Partie der Young Boys gegen Atalanta Bergamo wird live im Fernsehen übertragen. 3 Plus zeigt das Spiel ab 18 Uhr.

