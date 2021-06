Gastrostreik in Bern – 80 Personen trotzen dem Regen am Protest-Picknick Die Münstergasse werde zur «Flüstergasse»: Die Schliessung des Berner Restaurants Chun Hee hat am Donnerstagabend einige Sympathisanten auf das nasse Altstadtpflaster gerufen. Martin Bürki , Jürg Spori

Aus Protest gegen eine Restaurantschliessung rief die Organisation Gastrostreik zum Protest auf. Foto: Jürg Spori Die Protestierenden beklagen das Beizensterben in der Berner Altstadt. Foto: Jürg Spori … andere harrten trotzdem auf ihren Picknick-Decken aus. Foto: Jürg Spori 1 / 5

Das Heftigste des Gewitters an diesem frühen Donnerstagabend war vorüber, als sich in der Münstergasse in Bern mehrere Dutzend Personen zu einem Protest-Picknick einfanden. «Willkommen in der Flüstergasse», war ein Transparent über die Gasse gespannt – zum Ausdruck des Protestes, dass das Restaurant Chun Hee wegen Einsprachen aus der Nachbarschaft schliessen musste. Die Beiz hätte ihre Terrasse zwar erweitern, jedoch nur bis 19 Uhr bewirtschaften dürfen.

Neben ein Restaurant zu ziehen und sich über Beizenlärm beschweren sei genau so absurd wie in eine Stadt zu ziehen und sich über das lebhafte Treiben zu beschweren, stand auf einem weiteren Transparent. Rund 80 Personen, die sich mit dem Chun Hee solidarisieren, trotzten den garstigen Wetterbedingungen. Einige suchten unter den Lauben Unterschlupf, einige wenige harrten mit Regenschirmen auf ihren Picknick-Decken auf den nassen Pflastersteinen aus.

Die Aktion, zu der die mehrheitlich aus links-alternativen Beizerinnen und Beizern bestehende Organisation Gastrostreik aufgerufen hatte, war bewilligt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.