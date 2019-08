8 überraschende Rezepte mit Joghurt

In meiner Kindheit kochte auf einmal mein Vater und so ist es geblieben. Meine Mutter kochte etwa bis ich in die Schule ging und wenn mein Vater nicht zu Hause war. Mein Vater hat in einem Labor gearbeitet und später seinen Job gewechselt. Auf einmal hatte er nicht mehr so viel Handwerkliches zu tun und das führte ihn in die Küche. Manchmal gab es Curryreis und ich liebte dies ganz besonders. Natürlich war die asiatische Küche in der Zeit meiner Kindheit in der Schweiz wirklich exotisch und der Curryreis war ganz einfach mit einer Currymischung gekocht. Dazu gab es Poulet oder Tomaten oder beides. Simple Gerichte mögen wir im Alltag und heute bekommt man die besten Gewürze und Zutaten ganz einfach. Versuchen Sie also einen Curry Pilaw mit Erbsli und servieren Sie ihn mit Joghurt zu einem einfachen Znacht. (Bild über: Recipe tin eats)