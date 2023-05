Mamablog: Wehrt euch, Familien! – 8 gute Gründe, um zu demonstrieren Wohnungsnot, Heiratsstrafe, Lohnungleichheit: Trotz triftiger Missstände scheinen Familien sich lieber zu ducken, als zu demonstrieren. Warum nur? Nicole Gutschalk

1 / 4 Solo-Auftritt, mal wieder! In der Schweiz demonstrieren meist kleine Gruppen und Minderheiten. Demonstration zum Grundeinkommen 2016. Foto: Ennio Leanza

Kürzlich sass ich an einer Feuerschale in unserem Quartier. Der Geburtstag eines Nachbarn gab den Anlass. Und während sich die Kinderschar bei Räuber und Poli durch Hecken und Gärten eine wilde Verfolgungsjagd lieferte, versammelten sich die Erwachsenen bei Bier und Chili con Carne am Feuer. Wir hangelten uns von Kinderthemen wie «Hat dein Sohn eigentlich eine Lehrstelle gefunden?» über Gesundheitliches «Nimmst du nun diese bioidentischen Hormone?» bis hin zu Politischem. Zuoberst auf der Liste: die Wohnungsnot und die steigenden Mietpreise in Zürich. Was mitunter auch daran liegt, dass eine Nachbarsfamilie vor ein paar Monaten die Kündigung bekommen hat (ich habe hier auch schon darüber berichtet) und nun ziemlich frustriert nach einer «bezahlbaren» Wohnung Ausschau hält.