Vergünstigte Ferienerlebnisse – 8 attraktive Gästekarten von Arosa bis ins Diemtigtal Wer in der Schweiz auswärts übernachtet, erhält beim Check-in oft eine Gästekarte. Ein Blick auf die darin enthaltenen Leistungen kann sich lohnen – reichen sie von gratis ÖV bis hin zu stark ermässigten Eintritten. Anita Suter (Travelcontent)

Die Arosa Card birgt zahlreiche Vergünstigungen – bis hin zur freien Fahrt auf den Bergbahnen. Foto: Marco Luzi / Pixabay

Ferien können so schön sein. Aber auch teuer. Was nicht jede und jeder weiss: In vielen Schweizer Städten und Regionen profitieren Übernachtungsgäste von Gästekarten und Regionalpässen. Von der freien Fahrt im lokalen ÖV-Netz bis hin zu Gratiseintritten in Museen und ganz unterschiedlichen vergünstigten Erlebnisangeboten haben diese mitunter ganz schön viel zu bieten. Wir stellen einige spannendende Angebote für den Spätsommer und Herbst vor.