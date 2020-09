Corona-Krise – 8,4 Millionen Franken für Berner Forschungsprojekte Der Schweizerische Nationalfonds unterstützt insgesamt 15 Projekte, etwa zu den Auswirkungen von Covid-19 auf das Herz-Kreislaufsystem.

Forschende sollen mit den Projekten Lösungen zur Corona-Krise erarbeiten. Foto: Keystone/sda

Der Schweizerische Nationalfonds unterstützt insgesamt 15 Berner Projekte zur Covid-19-Forschung mit insgesamt rund 8,4 Millionen Franken. Die Projekte sollen dazu beitragen, Lösungen zur Bekämpfung der Pandemie in der Schweiz zu erarbeiten.

Die Palette der Projekte ist breit. Die Themen reichen von den Auswirkungen von Covid-19 auf das Herz-Kreislaufsystem bis hin zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Behandlung von Covid-19-Erkrankten im Spital.

Sonderausschreibung im Frühling

Der Schweizerische Nationalfonds hat bereits im Frühjahr eine Sonderausschreibung in der Höhe von 10 Millionen Franken im Zusammenhang mit der Coronapandemie lanciert. Darauf folgte eine weitere Ausschreibung im Rahmen eines Nationalen Forschungsprogramms, dotiert mit 20 Millionen Franken.

In beiden Ausschreibungen kamen Projekte der Universität Bern und des Inselspitals zum Zug, wie die beiden Institutionen am Mittwoch mitteilten. In der Sonderausschreibung im Frühjahr waren dies acht Projekte. Sie werden mit insgesamt rund 2,4 Millionen Franken gefördert. Im Nationalen Forschungsprogramm NFP 78 konnten sich sieben Projekte qualifizieren. Sie kommen in den Genuss von insgesamt rund 6 Millionen Franken.

