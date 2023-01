Zoom – der Fotoblog

Zoom – 7895 Kilometer – zwischen Hunger und Krieg Der Fotojournalist Klaus Petrus zeigt, was eine Ziegenhirtin in Somalia und einen Weizenbauer in der Ukraine verbindet. Obwohl sie nichts voneinander wissen. Klaus Petrus (Text) Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Maylun mit Hassan im Spital Foto: Klaus Petrus

Zehn Tage lief die somalische Ziegenhirtin Maylun mit Hassan und einer Handvoll Habseligkeiten nach Borama ins Kinderspital in der Hoffnung, die Ärzte könnten ihren Sohn retten. Denn schon wieder herrscht Dürre in Somalia, am Horn von Afrika.

Steppe auf dem Weg nach Borama Foto: Klaus Petrus

Sieben Millionen sind betroffen, viele von ihnen sind Nomaden. Die Viehzucht ist ihr wichtigster Verdienst – hungern die Tiere, so hungern auch sie. Wie der kleine Hassan; er muss mit Schläuchen ernährt werden, seine Haut ist gelb, er hustet und wimmert.

Viehmarkt in Hargeisa Foto: Klaus Petrus

Der kleine Hassan im Spital von Borama Foto: Klaus Petrus

Aber es ist nicht allein die Trockenheit. Sondern auch dieser Krieg in Europa, viele Tausend Kilometer vom Krankenbett entfernt, an dem Maylun ihren Sohn pflegt. Weit weg und doch so nah. Somalia importiert 90 Prozent des Weizens aus der Ukraine. Doch als die Russen vor bald einem Jahr dort einmarschierten, kam am Horn von Afrika kein Korn mehr an. Bis heute nicht. Und so wird der Hunger grösser und grösser.

Strassenschild in Somalia, das die National Flour Mill Company anzeigt, ein Weizenlager bei Berbera, wo noch der einzige verbleibende ukrainische Weizen in der Region lagert. Foto: Klaus Petrus

Inzwischen bleiben die ukrainischen Bauern auf ihrer Ernte sitzen. Gregory Tkatschenko aus Lukaschiwka im Nordosten der Ukraine ist einer davon.

Gregory Tkatschenko vor einem Grab eines erschossenen Verwandten Foto: Klaus Petrus

Weizenlager auf der Farm von Gregory Tkatschenko Foto: Klaus Petrus

Zerstörte Kirche im Dorf Lukaschiwka Foto: Klaus Petrus

21 Tage wurde sein Dorf von den Russen besetzt, zurück blieb Verwüstung, Tod, Trauer und Wut. Einen Grossteil der Weizenernte konnte Tkatschenko noch einfahren, aber wohin damit?

Weizenlager auf der Farm von Gregory Tkatschenko Foto: Klaus Petrus

Er liefert seine Ware über Istanbul ans Horn von Afrika, doch bis heute sind die Handelswege versperrt. Kommt hinzu, dass sich die Kosten für Transport und Lebensmittel verdreifacht haben. Wer ohnehin arm ist, wird sich dieses Korn nicht mehr leisten können.

Geerntetes Weizenfeld im Nordosten der Ukraine Foto: Klaus Petrus

Raketeneinschlag im Dorf Lukaschiwka Foto: Klaus Petrus

Und Gregory Tkatschenko? Solange er nicht exportieren kann, wird er keine neue Ernte anpflanzen. Schon jetzt lebt der Bauer von seinen Reserven.

Malyun und ihr Mann mit Hassan im Spital von Borama. Foto: Klaus Petrus

Rund 8000 Kilometer von Tkatschenkos Farm entfernt ist Maylun in Trauer. Ihr Sohn Hassan, der einmal Pilot werden wollte, ist an Hunger gestorben.

Foto: Klaus Petrus

