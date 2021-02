Bund gibt Finanzspritze – 77 Millionen Franken für die Umfahrung Oberburg Der Bundesrat beantragt den eidgenössischen Räten, die geplante Strassenumfahrung von Oberburg mit rund 77 Millionen Franken zu unterstützen.

Beim neuen Verkehrskreisel im Norden von Oberburg wird die Einfahrt (Strasse in der Mitte) zum Tunnel gebaut. Foto: PD

Im September 2019 einigten sich Stände- und Nationalrat darauf, die Umfahrung Oberburg, mit der das Dorf entlastet werden soll, zu unterstützen. Gleichzeitig wurde festgehalten, dass dieses Geld nur dann fliessen dürfe, wenn zwei Bedingungen eingehalten würden: Wenn Ressourcen aus früheren Bundesprogrammen für den Agglomerationsverkehr übrig bleiben und wenn das Projekt so weit fortgeschritten ist, dass die weiteren Projektphasen durch die ausstehende Subventionszusicherung nicht behindert würden.

Wie der Bundesrat nun in einer Botschaft ans Parlament schreibt, zeichnet sich ab, dass diese beiden Bedingungen erfüllt sind. Zum einen habe der Kanton Bern aufgezeigt, dass die Projektierung weit fortgeschritten sei. Zum anderen dürften die im Rahmen des Programms Agglomerationsverkehr der ersten, der zweiten und der dritten Generation freigegebenen beziehungsweise bewilligten Mittel noch nicht ausgeschöpft sein. Der finanziellen Unterstützung für die Umfahrung Oberburg steht also nichts im Weg. Da der Bund bereits 19 Millionen Franken an dieses Agglomerationsprogramm geleistet hat, wird sich sein Gesamtbeitrag auf fast 96 Millionen Franken belaufen.

Ständerat sträubte sich lange

Dass es überhaupt soweit kommen wird, war umstritten. Vor anderthalb Jahren waren sich National- und Ständerat nämlich zuerst nicht einig, wie die Umfahrung Oberburg unterstützt werden soll. Der Nationalrat bestand darauf, 77 Millionen Franken beizusteuern. Der Ständerat sträubte sich lange dagegen – mit Verweis auf das aus seiner Sicht schlechte Kosten-Nutzen-Verhältnis und den ungenügenden Planungsstand.

Nachdem sich die Einigungskonferenz der eidgenössischen Räte eingeschaltet hatte, kam es schliesslich zum Kompromiss mit den zwei Bedingungen. Da sich die beiden Räte 2019 prinzipiell für den Bundesbeitrag aussprachen, wäre es wohl als Überraschung zu werten, wenn nun ein Nein resultieren würde.

Neuhaus erwartete Beitrag

Dass der Bund nach dieser Einigung der eidgenössischen Räte doch noch zahlen würde, erwartete der Kanton Bern bereits: Der bernische Bau- und Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus sagte im vergangenen November an einer Medienorientierung: «Wir dürfen davon ausgehen, dass der Bund, neben den Massnahmen in Burgdorf, auch die Umfahrung von Oberburg mit Geldern aus dem Agglomerationsprogramm mitfinanzieren wird.»

Neuhaus machte diese Aussage anlässlich einer Medienorientierung zum Projekt «Emmentalwärts», zu dem die Umfahrung von Oberburg gehört. Damals startete die öffentliche Auflage. Es sieht mehrere Massnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses im Raum zwischen Burgdorf und Hasle bei Burgdorf vor. Die Gesamtkosten von diesem Projekt belaufen sich auf rund 430 Millionen Franken. Gegen «Emmentalwärts» gingen bei der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion 77 Einsprachen ein.

SDA/spy