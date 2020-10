Frontalkollision bei Kernenried – 76-Jähriger wendet auf A1 und kollidiert mit zwei Fahrzeugen In der Nacht auf Donnerstag ist es bei Kernenried nach einem Wendemanöver zu einem Unfall gekommen. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Auf der A1 bei Kernenried wendete in der Nacht auf Donnerstag ein Mann sein Fahrzeug und verursachte einen Unfall. (Symbolbild) Foto: Walter Pfäffli

Am späten Mittwochabend kam es auf der A1 bei Kernenried in Fahrtrichtung Bern zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Autos. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 76-jähriger Autolenker auf der A1 in Richtung Bern. Bei Kernenried wendete er aus noch zu klärenden Gründen das Auto und fuhr auf dem Überholstreifen entgegen der Fahrtrichtung.

Unmittelbar nach dem Wendemanöver kam es zur Frontalkollision mit einem auf dem Überholstreifen in Richtung Bern fahrenden Auto. Durch den Aufprall wurde das Auto des 76-Jährigen über den Normalstreifen in Richtung Pannenstreifen geschleudert und es kam zur Kollision mit einem weiteren in Richtung Bern fahrenden Auto.

Der Lenker, der auf dem Überholstreifen in Richtung Bern gefahren war, musste von einem Ambulanzteam zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Für die Unfall- und Bergungsarbeiten musste der Überholstreifen in Fahrtrichtung Bern während rund zwei Stunden gesperrt werden, dabei stand die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

PD/msc