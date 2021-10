Unfall in Wasen – 76-Jähriger bei Selbstunfall schwer verletzt Am Montag ist es in Wasen i. E. zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Autolenker wurde schwer verletzt und der Rega ins Spital geflogen.

Am Montagvormittag hat sich auf der Bahnhofstrasse in Wasen im Emmental (Gemeinde Sumiswald) ein Selbstunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war das Auto von der Dorfstrasse in Richtung Bahnhofstrasse unterwegs gewesen, als in einer Rechtskurve auf Höhe der Hausnummer 1 die Strasse überquerte und in eine Hausfassade prallte.

Der 76-jährige Autolenker wurde beim Unfall schwer verletzt. Er wurde von Drittpersonen, darunter auch ein Rapid Responder, bis zum Eintreffen eines Ambulanzteams erstversorgt. Anschliessend wurde er mit der Rega ins Spital geflogen.

Mehrheitlich konnte der Verkehr wechselseitig geführt werden, zeitweise musste die Strasse für die Unfallarbeiten komplett gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

pd/ske

