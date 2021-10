Gemischter Chor Faulensee – 75 Jahre mit Begeisterung gepflegtes Handwerk Unter dem Motto «Musikalisches Handwerk» feierte der Gemischte Chor Faulensee sein 75-Jahr-Jubiläum. Solistische Einlagen bereicherten die Darbietung. Heidy Mumenthaler

Der Gemischte Chor Faulensee wird am E-Piano von Samuel Lutz begleitet. Foto: Heidy Mumenthaler

«Nach eineinhalb Jahren kann ich endlich wieder einmal ein Konzert live geniessen», war von einer Zuhörerin am Freitagabend in der Kirche Aeschi zu hören. Über 50 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung des Gemischten Chors Faulensee, unter dem Motto «Musikalisches Handwerk» das 75-Jahr-Jubiläum zu feiern.

Gemischter Chor Faulensee, geleitet von Evelyn Coleman, mit einem südamerikanischen rhythmisch-heiteren Finale. Foto: Heidy Mumenthaler

«Ende März 2020 wollten wir die Jubiläumskonzerte durchführen. Kurz vor dem Auftritt musste der fertig vorbereitete Anlass wegen der Pandemie verschoben werden», leitete Anita Werren ein und ergänzte: «Jetzt haben wir doppelten Fiduz, für euch zu singen, und freuen uns auf einen schönen Abend.» Unter der Leitung von Evelyn Coleman sorgte der jubilierende Chor für ein unterhaltsames Programm.

42 Theater, 19 Konzerte, 30 Fischfeste Infos einblenden 10 Präsidentinnen und Präsidenten führten durch die 75-jährige Chorgeschichte. 1956 wurde mit der Wahl von Martin Meinen die Chorleitung für 16 Jahre gesichert. Der Nachfolger, Ernst Rösti, führte dieses Amt bis 1982 aus. 1995 leitete Präsident Hans Fahrni das OK der 50-Jahr-Jubiläumsfeier. 1997 trat der Chor der Schweizerischen Chorvereinigung bei. Mangels Mitgliedern war 1998 die Existenz infrage gestellt. Nach längerer Diskussion fragte der Präsident die Mitglieder, ob sie weitersingen wollten. Die Antwort lautete Ja. Bereits 1991 wurde erstmals die gleiche Frage gestellt. Unter dem Präsidium von Annemarie Moser feierte der Chor 2005 sein 60-Jahr-Jubiläum. Bis 2005 wurden 42 Theater und 2 Cabarets aufgeführt. Von 1978 bis 2020 fanden 19 Konzertaufführungen statt, oft mit Gastformationen. 1960 führte der Chor sein erstes Fischfest durch, 1990 bis 2005 tat er dies gemeinsam mit dem Skiclub Faulensee. Ab 2006 organisierte der Gemischte Chor Faulensee das Fischfest eigenständig auf dem Areal des neuen Schulhauses im Zweijahresrhythmus. Seit 2015 präsidiert Käthi Zimmermann, bereits seit ein paar Jahrzehnten Mitglied, den Chor – auch schon zu Theaterzeiten. (hms)

«Verschiedene Leute aus verschiedenen Berufsgattungen verbinden zum gemeinsamen Singen», so erklärte die Dirigentin die Liederauswahl. Der Chor besang verschiedene Berufe. Das Programm umfasste ernsthafte, lustige, bissige, romantische und nachdenkliche Lieder vom Arbeitsalltag und von freien Stunden.

Hammerschläge und Funken

Zum Auftakt stimmte die zusammengeschweisste Sängerschar in «Es klappert die Mühle», eine Melodie aus dem 16. Jahrhundert, ein. Traditionelles Handwerk folgte in Robert Schumanns «Der Schmied», einem vertonten Gedicht von Ludwig Uhland.

Lebendig und mit Ausstrahlung wurde der Goethe-Gedichtfan und tschechische Komponist Vaclav Jan Tomasek zum Ausdruck gebracht.

Der Schornsteinfeger wurde auf Französisch besungen in «Chant du ramoneur». Aus den Hügeln des Toggenburgs erklang «Gang rüef de Brune». Bereichernd wirkten die solistischen Eingaben der Sopranistin Anne-Marie Lutz Léchot, am Piano begleitet von Samuel Lutz. Musikalisches Handwerk in der Musik von Franz Schubert liess aufhorchen: «Du holde Kunst, ich danke dir». Lebendig und mit Ausstrahlung wurde der Goethe-Gedichtfan und tschechische Komponist Vaclav Jan Tomasek zum Ausdruck gebracht.

Im «Spiezerlied» aus dem Jahr 1938 brachte der gemischte Chor Faulensee einheimisches Wirken der Rebenleute zu Gehör. Ein Abstecher nach Mazedonien fehlte ebenso wenig wie der «Konjunktur-Cha-Cha-Cha» des Hazy-Osterwald-Sextetts.

Rhythmisch-heiteres Finale

Nach Soloeinlagen mit «Zigeunerlied» von Johannes Brahms und «La vie en rose» von Edith Piaf folgte ein aufmunterndes Chorfinale mit Pianobegleitung von Samuel Lutz. Mit Begeisterung stimmten die 20 Sänger und Sängerinnen ein in «In einer kleinen Konditorei» und das wohltuend vertontes Goethe-Gedicht «Der Fischer». In rhythmisch-fröhlicher südafrikanischer Manier klang das Jubiläumskonzert aus.

Am Sonntag folgte der Festakt mit Grussworten der Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner und des Präsidenten des Ortsvereins Faulensee, Peter Gertsch.

