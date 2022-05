Kette gestohlen – 75-Jähriger mitten in Biel verprügelt und beraubt Am Mittwochnachmittag ist in Biel ein Mann überfallen worden. Der mutmassliche Täter konnte kurz danach angehalten werden. sih/pkb

Am Mittwoch kurz nach 17.45 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in Biel in der Alfred-Aebi-Strasse ein Mann ausgeraubt worden sei. Den Aussagen zufolge sprach ein Unbekannter den 75-jährigen Mann an, schlug ihn und entwendete ihm schliesslich eine Kette. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, er musste jedoch nicht medizinisch betreut werden, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Der mutmassliche Täter konnte wenig später in der Zukunftstrasse gesichtet werden. Bei einer anschliessenden Personenkontrolle stelle sich heraus, dass der Mann die gestohlene Kette sich trug. Der 32-Jährige wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

