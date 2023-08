Umstrittenes Projekt in Walperswil – 75 Einsprachen gegen vom Kanton geplante Kiesgrube Informationen über den Ausgang des Einspracheverfahrens beim Projekt Beichfeld erhält man nur von der Gegnerschaft. Der Kanton hält sich bedeckt. Beat Kuhn (BT)

Nachdem in Walperswil die Kiesgrube Mättehölzli ausgeschöpft ist, soll auf dem Beichfeld nebenan (Wiese im Vordergrund) eine neue eröffnet werden. Foto: Matthias Käser

Kurz nach Beginn der einmonatigen Einsprachefrist kam Regierungsrätin Evi Allemann (SP) Anfang November letzten Jahres ein zweites Mal nach Walperswil, um für die umstrittene Kiesgrube Beichfeld zu werben. Am Ende der Veranstaltung in der Mehrzweckhalle hiess es, für «allfällige» Einspracheverhandlungen – also, sofern es überhaupt Einsprachen gebe – sei der 13. Dezember vorgesehen.