Prominente Thuner Kapelle – 75+1: Blaskapelle Selve feiert ihre bewegte Geschichte

«Ich bedaure die Verrohung der politischen Sitten sehr»

Eine Ära geht zu Ende: Nach 20 Jahren als Stadtpräsident hat Hansueli von Allmen (SP) am Freitag seinen letzten Arbeitstag. Der bald 65-Jährige übergibt das Zepter seinem Nachfolger Raphael Lanz (SVP) und geht 2011 in Pension. Zum Abschluss kommt er nun noch selber zu Wort: Er zieht Bilanz, schaut voraus und sagt, was er nach dem 1. Januar machen will.