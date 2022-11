BEO-Cup in Spiez mit Rekord – 74 Teams, 970 Hotdogs und grosse Gefühle Über 800 Berner Kinder schnürten sich an drei Tagen die Fussballschuhe: In Spiez wurde mit dem 4. BEO-Cup das grösste Hallenturnier der Region gespielt. Ein Ortsbesuch. Jürg Spielmann

Emotionen pur: Die F-Junioren von Fortuna Thun sehnen sich das Ende der Spielzeit herbei – und jubeln nach dem gewonnenen Platzierungsspiel über Rang 5. Foto: Jürg Spielmann

Rot gegen Rot: Die Juniorinnen FF-12 von Zollikofen (dunkleres Jersey) und des FC Bern eifern dem Ball nach. Foto: Jürg Spielmann

Nicht nur im kleinen Wüstenemirat Katar rollt dieser Tage der Ball, dies tat er auch in der grossen ABC-Halle in Lattigen. «Jaaaaa!», skandierten die Jungkickerinnen und -kicker an der Rangverkündigung vom Sonntag auf die Frage Noah Gygax’, ob es denn auch Spass gemacht habe. Das Juniorenhallenturnier in Spiez – laut Co-Organisator Gygax das grösste in der Region Oberland-Thun – ging am 20., 26. und 27. November über die Bühne.