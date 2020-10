Corona in Langenthaler Schule – 74 Kinder in Quarantäne Nachdem eine Betreuungsperson positiv auf Covid-19 getestet worden ist, bleiben im Schulzentrum Elzmatte Kindergarten und Tagesschule bis Ende Woche geschlossen. Kathrin Holzer

Über Bereiche des Langenthaler Schulzentrums Elzmatte hat der Kanton per gestern die Schliessung verhängt. Foto: Thomas Peter

Für 17 Kindergartenkinder und ihre Kindergärtnerin sowie 57 Schulkinder in der Langenthaler Elzmatte fallen Kindergarten und Unterricht diese Woche aus. Wie die Stadt am Dienstagmorgen mitteilte, mussten sich sämtliche Kindergartenkinder sowie jene Schülerinnen und Schüler, die das Tagesschulangebot im Schulzentrum nutzen, in Quarantäne begeben. Dies, nachdem eine Betreuungsperson der Tagesschule, welche auch im Kindergarten mitarbeitet, positiv auf Covid-19 getestet worden war.

Die Betreuungsperson habe übers Wochenende Symptome entwickelt, sagt Daniel Ott, Vorsteher des Amtes für Bildung, Kultur und Sport in Langenthal. Weshalb das Kantonsarztamt ab Dienstag die vorübergehende Schliessung von Tagesschule und Kindergarten angeordnet habe. Die Eltern der betroffenen Kinder seien von der Stadt am Montag über die Schliessung informiert worden.