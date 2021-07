Tödlicher Unfall in Leimiswil – 74-Jähriger stürzt mit Traktor ein Bord hinunter Am Montagabend hat sich in Leimiswil ein Traktor überschlagen. Der Lenker erlitt tödliche Verletzungen. Die Polizei untersucht den Unfall.

Am Montagabend mähte in Leimiswil ein Mann mit einem Traktor Gras an einem steilen Bord, als das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen ins Rutschen kam, den Abhang hinunter geriet und sich überschlug. Der 74-jährige Schweizer zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, werden die Umstände des Unfalls genauer untersucht. Zur Betreuung der Angehörigen stand das Care Team des Kantons Bern im Einsatz.

mb

