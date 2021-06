Überbauung Uferweg in Burgdorf – 73 Kündigungen verschickt Die Previs-Vorsorge hat ihren Mieterinnen und Mietern am Uferweg gekündigt. In einem Jahr werden die ersten Häuser abgebrochen. Susanna Fricke-Michel

Die Mehrfamilienhäuser der Siedlung Uferweg werden in einem Jahr abgebrochen. Foto: Thomas Peter

133 Wohnungen besitzt die Previs-Vorsorge derzeit am Uferweg in Burgdorf. Die über 60 Jahre alten Häuser an der Emme sollen drei Gebäuden mit insgesamt 176 Wohnungen Platz machen. Nachdem die Zonenplanänderung bewilligt worden war, wurde das Baugesuch eingereicht. Noch liegt es aber nicht öffentlich auf.

Gleichzeitig verschickte die Pensionskasse vor einigen Tagen 73 Kündigungen. Die anderen der einst 133 Mietparteien sind bereits ausgezogen oder werden das demnächst tun. Das rund 65 Millionen Franken teure Bauvorhaben der Vorsorgeeinrichtung wird in zwei Etappen realisiert. Deshalb müssen 43 Mietparteien bereits Ende kommenden September ihre Wohnungen verlassen, die restlichen 30 erst Ende Mai 2022.