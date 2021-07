Bergunfall in Gadmen – 73-Jährige stürzt beim Abstieg zu Tode Am Samstagnachmittag ist in Gadmen eine Frau beim Wandern zur Tierberglihütte schwer verunfallt. Sie konnte nur noch leblos geborgen werden.

Nach dem Abstieg von der Tierberglihütte im Sustengebiet stürzte die 73-Jährige Wanderin zu Fall und stürzte in die Tiefe. Foto: Bruno Petroni

Am Samstag wollte eine Frau zur Tierberglihütte in Gadmen aufsteigen. Als die 73-Jährige auf dem Weg dorthin umdrehte und sich wieder auf dem Abstieg befand, kam sie aus noch zu klärenden Gründen zu Fall. Dies teilt die Kantonspolizei Bern mit. Kurz vor 14.50 Uhr stürzte sie in der Folge über eine Felswand in die Tiefe. Ein umgehend aufgebotenes Rega-Team konnte die Frau im felsigen Gelände rasch lokalisieren, jedoch nur noch ihren Tod feststellen.

Sie wurde in der Folge mit Unterstützung eines Rettungsspezialisten der Alpinen Rettung Schweiz geborgen. Beim Opfer handelt es sich um eineFrau aus dem Kanton Aargau. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.

pd/ngg

