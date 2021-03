Langnauer Urgestein hört auf – 700 Franken Monatslohn – und eine Beleidigung vom Trainer Federico Lardi hat schier Unmögliches vollbracht: Er spielte mit den SCL Tigers zweimal im Playoff. Er blickt auf eine Karriere zurück, die ihm kaum einer zugetraut hatte. Philipp Rindlisbacher

Vollgas, wie immer: Federico Lardi (links) gilt bei den SCL Tigers seit Jahren als Musterprofi. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Federico Lardi und Langnau – das passt wie die Faust aufs Auge. Lardi ist ein Chrampfer. Einer, der nie den grossen Lohn gefordert, aber blaue Flecken in Kauf genommen hat. Der als defensiver Defensivverteidiger kein Spektakel aufführt. Sondern ganz einfach den Auftrag hat, den Gegner schlecht aussehen zu lassen. Seine Devise lautet: Zerstören statt zaubern.

Aufgewachsen ist Lardi im Puschlav, einem Seitental des Engadins. Trainieren konnte er nur auf Natureisbahnen und auf tiefem Niveau, Hallen und ambitionierte Teams gab es in der Gegend keine. In Davos hielt ihn Arno Del Curto nicht für NLA-tauglich. Und doch hat Lardi seinen Weg gemacht, mit Langnau sieben Saisons in der höchsten Liga verbracht, dabei 367 Partien absolviert. Nach dem Spiel am Ostermontag gegen die ZSC Lions beendet der bald 36-Jährige seine Karriere.