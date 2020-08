Bei Urtenen-Schönbühl – 70-jähriger Velofahrer bei Unfall verletzt Beim Abbiegen kollidierten am Montag ein Fahrrad- und ein Autofahrer. Der Velofahrer musste ins Spital gebracht werden.

In Urtenen-Schönbühl kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Velo. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto von Moosseedorf herkommend auf der Grauholzstrasse unterwegs. Als das Auto im Begriff war, nach links in die Moosstrasse einzubiegen, kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem Velo, das auf der Sandstrasse in Richtung Bern fuhr.

Der 70-jährige Velofahrer wurde beim Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch Drittpersonen wurde er mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der 77-jährige Autolenker blieb unverletzt.

Der Verkehr auf dem betroffenen Strassenabschnitt musste vorübergehend wechselseitig geführt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

ber