Gewerbe in Interlaken – 70 Aussteller öffnen ihre Türen Am Freitag beginnt die 52. Gewerbeausstellung IGA Spezial. 70 Unternehmen, Institutionen und Vereine vom Bödeli laden an über 40 Standorten zum Besuch ihrer Betriebe. Peter Wenger

An 40 Standorten zeigt die IGA Spezial mit Aktionen und Events ihre Stärke als lebendiger Wirtschaftsraum. Präsident Daniel Künzler freut sich auf die Ausstellung. Foto: Peter Wenger

Vor zwei Jahren flatterten bunte Fahnen in Reih und Glied an den Masten am Interlakner Höheweg, um auf gewohnte Weise auf den traditionellen Herbstanlass Interlakner Gewerbeausstellung (IGA) in den Kursaal einzuladen. Dieses Jahr hissen die Gewerbler jeweils bei sich zu Hause die Fahnen. «In all ihren Betrieben oder an gemeinsamen Standorten zeigen sie, was sie drauf haben und wer hinter ihren Dienstleistungen steht», freut sich IGA-Präsident Daniel Künzler.

Die IGA Spezial soll eine «Tour de Bödeli» werden.

Rund 70 Unternehmen, Institutionen und Vereine an über 40 Standorten laden am Wochenende zum Besuch. Die IGA Spezial soll eine «Tour de Bödeli» werden. Eine Ausstellungsform, die es möglich macht, Blicke hinter die Kulissen zu werfen. Viele Unternehmen und Organisationen waren von der Idee begeistert: Sie machten sich Gedanken, wie sie ihren Betrieb einem breiten Publikum präsentieren könnten – sei es als Tag der offenen Tür mit Blick hinter die Kulissen oder durch Präsentationen von besonderen Dienstleistungen.