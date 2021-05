Ferien im Wipfel – 7 Schweizer Baumhäuser von urchig bis luxuriös Da werden nicht nur Kinderträume wahr: Ein Bett zwischen Ästen und Blättern hat auch – und in manchen Fällen sogar exklusiv – für Erwachsene seinen Reiz. Anita Suter Travelcontent

Ein bisschen UFO, ein bisschen Baumhaus, und auf jeden Fall viel frische Luft: Glamping im Val de Travers NE. Foto: Airbnb

Wer Baumhaus hört, denkt in erster Linie an Kinderspielplatz. Schweizweit gibt es aber immer mehr Möglichkeiten, zwischen Ästen und Baumkronen zu nächtigen – und zwar von einfach bis ganz schön luxuriös. Diese Angebote richten sich denn auch meist nicht an Kinder.

Ein Blick auf einzelne Belegungspläne zeigt: Die naturnahen, Social-Distancing-konformen Unterkünfte sind aktuell ziemlich beliebt. Es spute sich also, wer demnächst die Nacht im Baum verbringen möchte.

Die Nester von Le Locle

Ungemütlich wirds nur bei starkem Wind: die «Nester» von Le Locle. Foto: zvg

An einem Waldrand im Neuenburger Jura, unweit von Le Locle, befinden sich «Les Nids», zu Deutsch «Nester». Dabei handelt es sich um vier Häuschen, die befestigt an Eschen fünf bis acht Meter über dem Boden schweben und Platz für zwei bis vier Personen bieten.