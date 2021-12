Unfall in Biel – 7-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt Am Mittwochabend wurde ein 7-jähriger Junge in Biel bei einem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren. Das Kind wurde schwer verletzt.

Am Mittwoch kam es in Biel zu einem schweren Unfall. Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein Kind kurz vor 16.30 Uhr die Juravorstadt-Strasse im Bereich eines Fussgängerstreifens in Richtung Bubenbergstrasse zu überqueren. Dabei wurde es, aus noch zu klärenden Gründen, von einem in Richtung Reuchenettestrasse fahrenden Auto erfasst, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der 7-jährige Junge wurde dabei schwer verletzt und durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht.

Der Verkehr musste für die Dauer der Unfallarbeiten wechselseitig geführt werden. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden aufgenommen.

pad/tag

