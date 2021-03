Verschwindet Ruag aus Thun? – 7 Antworten zum Verkauf von Ruag Ammotec Mit dem geplanten Verkauf der Munitionssparte gibt der Rüstungskonzern einen historischen Firmenbereich auf. Was bedeutet das für Thun und das Oberland? Marco Zysset

Welcher Teil der Ruag soll verkauft werden?

Die Produktion von Kleinkalibermunition in Thun soll verkauft werden. Foto: PD (Theodor Stalder)

2019 entschied der Bundesrat – nicht zuletzt als Folge eines grossen Hackerangriffs von 2014 bis 2016 –, den Rüstungskonzern Ruag des Bundes in zwei Firmen aufzuteilen. Ruag International soll zu einem privaten Luft- und Raumfahrttechnologie-Unternehmen werden. Firmenteile, die nicht zu diesem Kerngeschäft gehören, sollen verkauft werden. Dazu gehört auch Ruag Ammotec, die unter anderem in Thun Munition für die Schweizer Armee und andere Streitkräfte produziert. Weltweit beschäftigt Ruag Ammotec rund 2500 Angestellte, rund 400 davon in Thun.