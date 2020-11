Aktion Weihnachtspäckli – 683 Spiezer spendeten Päckli Die Spiezer Bevölkerung zeigt sich äusserst solidarisch mit Menschen, denen es nicht gut geht: Im Rahmen der Aktion Weihnachtspäckli kamen 683 Pakete zusammen.

Wie hier wurden auch in Spiez eifrig Weihnachtspäckli für Bedürftige in Osteuropa gepackt. Foto: PD

Was 1993 in Spiez mit 30 Paketen begann, gipfelte am Samstag dank sehr vieler Spenderinnen und Spender in 683 Paketen für Erwachsene und Kinder in Osteuropa.

Corona-bedingt wurden die Waren und Barspenden dezentral in der Migroshalle gesammelt und im Evangelischen Gemeinschaftswerk an der Kornmattgasse 8 von fleissigen Helferinnen und Helfern zusammengestellt und schön verpackt. Alle Pakete mussten dabei nach den Zollvorschriften der Bestimmungsländer einheitlich mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Strickwaren (vor allem aus dem Frutigland), Schreibzeug und Spielsachen gefüllt werden.

Barspenden helfen Transportkosten decken

Rechtzeitig zu Weihnachten werden wieder mehrere Lastenzüge mit Weihnachtspaketen aus der ganzen Schweiz, koordiniert durch vier christliche Hilfswerke, in Albanien, Bulgarien, Moldau, der Ukraine und Weissrussland eintreffen. An den Bestimmungsorten werden sie durch lokale Kontaktpersonen im Rahmen von Hilfsprojekten, die das ganze Jahr hindurch laufen, an Kinder- und Altersheime sowie an weitere bedürftige Menschen direkt verteilt. Mit den Barspenden konnten die für die Päckli benötigten Waren ergänzt und ein Teil der beträchtlichen Transportkosten gedeckt werden.

