Leser helfen beim Sammeln – 67’000 Briefmarken gerettet Bert Seemann aus dem deutschen Wehingen will Briefmarken vor dem Abfallkübel retten. Diese Zeitung hat aufgerufen, ihn dabei zu unterstützen. Das Echo war riesig. Franziska Zaugg

Wenn sich Bert Seemann nicht mit seinen Briefmarken beschäftigt, ist er gerne in der Natur unterwegs. Hier auf einer Wanderung nahe seinem Wohnort Wehingen in Baden-Württemberg. Foto: Bert Seemann

Was für eine grossartige Bescherung: Über 67’000 Briefmarken sind in den vergangenen fünf Wochen in Bert Seemanns Briefkasten gelandet. Alles Post aus der Schweiz von Leserinnen und Lesern dieser Zeitung!

Wie es dazu kam? Bert Seemann aus dem deutschen Wehingen in Baden-Württemberg ist ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Im November schrieb er einen langen Brief an die Redaktion mit der Bitte, ob man ihm nicht einige Briefumschläge, welche nach Erhalt für gewöhnlich weggeworfen werden, weiterleiten könne. Für den 57-Jährigen sind Briefmarken «kleine Kunstwerke, die ein dramatisches Ende nehmen, wenn sie im Papierkorb landen».