Forderung des Regierungsrates – 66,8 Millionen für Verwaltungsgebäude im Berner Jura Wegen des Kantonswechsels von Moutier muss der Kanton Bern bis Ende 2025 die Verwaltung zügeln. Die Regierung will dafür 66,8 Millionen investieren.

Die Berner Regierung legt im Herbst dem Grossen Rat drei Kredite in der Höhe von insgesamt 66,8 Millionen Franken für Verwaltungsgebäude im Berner Jura vor. Am meisten Geld will die Kantonsregierung in die Sanierung und Anpassung einer ehemaligen Fabrik in Tavannes investieren.

Bereits im März hatte der bernische Grosse Rat knapp 11,6 Millionen Franken für den Kauf des ehemaligen Sitzes der Firma «Tavannes Machines» gutgeheissen. Nun beantragt die Kantonsregierung 45,9 Millionen Franken für Änderungen und Renovationen, wie sie am Donnerstag mitteilte.

8,2 Millionen Franken möchte die Berner Regierung für ein Auswahlverfahren und für die Projektierung eines Neubaus für die Justiz und Polizei in Reconvilier ausgeben. Zu diesem Neubauprojekt führte kürzlich der bernische Grosse Rat eine engagierte Debatte.

Diskussion um Neubau

Die Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission (BAK) des bernischen Grossen Rates hatte dem Kantonsparlament beantragt, auf einen Neubau zu verzichten. Der Grosse Rat sprach sich aber für den Neubau aus. In diesem Gebäude soll das Regionalgericht, die Staatsanwaltschaft, die Jugendanwaltschaft und die Kantonspolizei unterkommen.

Bis zum Bezug des Neubaus will der Kanton Bern diese Institutionen in Provisorien unterbringen. Für deren Bau beantragt die Kantonsregierung dem Grossen Rat einen Kredit von 12,7 Millionen Franken. Die BAK fand, diese Provisorien taugten auch als definitive Lösungen.

Aufgrund des Kantonswechsels der heute bernischen Stadt Moutier in den Kanton Jura muss der Kanton Bern bis Ende 2025 die kantonale Verwaltung anderswo unterbringen. Sie befindet sich heute in Moutier. Davon betroffen sind unter anderem die Polizei, die Justiz oder die Steuerverwaltung.

