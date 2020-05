In steilem Gelände überschlagen – 65-Jähriger bei Arbeitsunfall getötet In Arni wurde am Donnerstag ein 65-jähriger Mann unter einem landwirtschaftlichen Gerät eingeklemmt. Der Mann ist noch am Unfallort verstorben.

Der Notarzt der Rega konnte nur noch den Tod des verunfallten Mannes feststellen. (Symbolbild) Foto: zvg/Rega

Bei einem Arbeitsunfall in Arni ist ein 65-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wurde am Donnerstagvormittag unter einem landwirtschaftlichen Transporter eingeklemmt, als sich dieser in abschüssigem Gelände überschlug.

Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zum Unfall auf, wie sei am Donnerstag mitteilte.

( sda/tag )