Tödlicher Arbeitsunfall in Gümmenen – 64-Jähriger zwischen Traktor und Staplerfahrzeug eingeklemmt Am Freitag kam es in Gümmenen zu einem Arbeitsunfall. Der eingeklemmte Mann verstarb noch am Unfallsort.

Der Arbeitsunfall ereignete sich an der Wittenbergstrasse. Foto: Google Maps

Am Freitag, kurz vor 12 Uhr, ist es in Gümmenen an der Wittenbergstrasse in einer Filiale eines landwirtschaftlichen Genossenschaftsbetriebs zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Bern am Samstag mit.

Ein 64-jähriger Schweizer war in der Werkhalle des Betriebs mit Arbeiten an einem Traktor beschäftigt gewesen, als plötzlich zwischen dem Traktor und einem Staplerfahrzeug eingeklemmt wurde. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen durch die Einsatzkräfte konnte nicht verhindert werden, dass der Mann noch auf der Unfallstelle verstarb.

PD/law

