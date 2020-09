Schaffhausen – 64-Jähriger kollidiert auf Gegenfahrbahn mit zwei Autos Bei einem Autounfall in Schaffhausen wurde ein Automobilist leicht verletzte. An drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Bei einem Unfall in der Stadt Schaffhausen wurde am Dienstagnachmittag eine Person leicht verletzt. Schaffhauser Polizei

Bei einer Frontalkollision zweier Autos in der Stadt Schaffhausen ist am Dienstagnachmittag ein Automobilist leicht verletzt worden. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch bekanntgab.

Der Unfall ereignete sich um 15.50 Uhr auf der Alpenstrasse in Schaffhausen. Ein 64-jähriger Automobilist fuhr mit seinem Personenwagen via Alpenstrasse in Richtung Buchthalerstrasse. Auf der Höhe Migros Buchthalen geriet er auf die Gegenfahrbahn.

Dort streifte er zunächst einen korrekt fahrenden Personenwagen. Der 64-Jährige fuhr anschliessend weiter auf der Gegenfahrbahn und stiess dort frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei wurde ein Lenker leicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte den Lenker zur Kontrolle in Spital. Die Alpenstrasse musste wegen des Unfalls durch die Feuerwehr der Stadt Schaffhausen für rund eine Stunde gesperrt werden. Zwei der drei Autos wurden abgeschleppt. Der Unfallhergang wird untersucht.

SDA/chk