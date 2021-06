Verkehrsunfall in Biel – 63-jähriger Velofahrer nach Sturz verstorben Am Samstagmorgen ist in Biel ein Velofahrer auf ein Auto aufgefahren. Der Neuenburger erlag seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle.

Kurz vor 10 Uhr am Samstag hielt ein Auto auf der Reuchenettestrasse in Biel an einem Rotlicht an. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stiess ein Radfahrer, der ebenfalls in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, aus noch zu klärenden Gründen mit dem Heck des Autos zusammen und stürzte.

Der 63-jährige Schweizer aus dem Kanton Neuenburg zog sich dabei schwere Verletzungen zu; diesen erlag er noch auf der Unfallstelle, jegliche Rettungsmassnahmen kamen zu spät. Die Reuchenettestrasse musste in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.