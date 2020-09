Snowfarming am Schilthorn – 62’000 Kubikmeter Schnee in Sommerdepots? Die Schilthornbahn AG hat die Überbauungsordnung und das Baugesuch für das Projekt im Engetal eingereicht.

Schon vor Jahren wurde im Engetal ein Schneedepot angelegt. Foto: PD

Das Bewilligungsverfahren für das Projekt Snowfarming im Engetal der Schilthornbahn AG läuft und hat bereits die erste Phase der öffentlichen Mitwirkung passiert. Der durch die Schneedepots verfügbare Schnee werde dem Unternehmen gemäss seiner Mitteilung ermöglichen, «den Betrieb der Wintersaison künftig bereits Anfang November aufzunehmen».

Das notwendige Schneevolumen für die Sicherung der Piste Nr. 11 beträgt insgesamt 62’000 Kubikmeter. Diese Menge wird auf zwei Depots aufgeteilt. Jeweils Anfang Mai wird Schnee auf einer Fläche von 170 x 37 Meter und einer Höhe von 10 Meter zusammengestossen und mit den geeigneten Materialen abgedeckt.

Mehrschichtige Abdeckung

Jeweils Ende Oktober werden die Depots wieder abgedeckt, der Schnee verstossen und zu einer Skipiste verarbeitet. Die spärliche Vegetation, die Höhenlage auf rund 2550 Meter sowie die geringe Sonneneinstrahlung haben für den Standort im Engetal gesprochen, wird mitgeteilt. Zudem bringen künstlich gesprengte Lawinen während der Wintersaison viel Schnee in die Talsohle, was die Standortwahl zusätzlich begünstigte.

Für eine erfolgreiche Übersommerung des Schnees muss dieser Ende Wintersaison zusammengestossen und in Trapezform aufgeschüttet werden. Die Oberseite wird anschliessend mit Perimeter-Dämmplatten aus Hartschaum abgedeckt. Als zweite Abdecklage werden Schaumstoff-Matten überlappend verlegt und mit einem Nahtabdeckband fixiert. Als Abschluss wird das gesamte Depot mit weissen, mit Klettstreifen verbundenen Gletschervliesbahnen überdeckt.

Keine Neuheit

Seit den 1980er-Jahren wird der Permafrost am Schilthorn von der ETH Zürich und der Universität Freiburg erforscht und dokumentiert. Demnach hat die Schilthornbahn bereits in den 90er-Jahren begonnen, den Schnee in den heiklen Zonen auf dem Schilthorn mit speziellem Gletschervlies abzudecken. Dieses Depot musste 2015 den Sanierungsarbeiten des Gipfelgebäudes weichen.

«Getrieben von den positiven Erfahrungen, kam vor rund zehn Jahren die Idee auf, den Schnee vom Winter für die kommende Wintersaison zu kultivieren», lässt sich Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn, zitieren. «Zu dieser Zeit gab es den Fachbegriff Snowfarming allerdings noch nicht. Neuerdings ist dafür eine Baubewilligung notwendig, die wir nun einholen.»

pd/aka