Überbauung im Zentrum – 62 neue Wohnungen für Uetendorf Im Zentrum entsteht neuer Wohnraum. Nicht nur Menschen sollen sich hier wohlfühlen, sondern auch Bienen und andere Insekten. Marc Imboden

So wird die neue Überbauung zwischen Dorfstrasse und Höheweg (im Vordergrund) aussehen. Foto: PD

Geplant sind zwischen Höhenweg und Dorfstrasse vier Mehrfamilienhäuser mit je vier Vollgeschossen und insgesamt 62 Wohnungen: 31 Vier- und 16 Dreizimmerwohnungen sowie 10 Zwei-, 3 Ein- und 2 Fünfzimmerwohnungen. Die Gebäude nehmen eine Fläche von 2300 Quadratmetern ein. Neben der Wohn- wird auch eine Gewerbenutzung möglich sein. Die Baukosten betragen 39 Millionen Franken.

Das Projekt stammt aus der Feder des Architekten Viktor Burri, der selbst in Uetendorf wohnt. «In der Hanglage zwischen Dorfstrasse und Höheweg werden wir drei ähnlich aussehende Mehrfamilienhäuser in Kubusform bauen», beschreibt er das Vorhaben. «Sie werden je 16 Wohnungen aufweisen und in Split-Level erstellt.» Das bedeutet, dass die Wohnungen in den beiden Teilen der Gebäude nicht auf derselben Höhe, sondern halbgeschossig versetzt liegen werden (vgl. Bild). «Die Kuben werden präzise gestaffelt in den Hang gesetzt», wie Burri betont. Das vierte Gebäude wird an der Dorfstrasse zu stehen kommen. Es wird 14 Wohnungen sowie ein Ladenlokal beinhalten.