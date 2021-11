FMI-Impfteam war «bi de Lüt» – 612 Booster- und 124 Erstimpfungen Dank der Booster-Impfung ist die Impfaktion der Spitäler FMI AG in verschiedenen Gemeinden ein Erfolg – so auch bei einem Augenschein in Habkern. Anne-Marie Günter

Wahrscheinlich eines der schönsten Wartezimmer für die Corona-Impfung: Im Begegnungsraum im Alten Schulhaus verbreitete der Holzofen Wärme. Foto: Anne-Marie Günter

Der dichte Nebel enthüllt die Strasse zum Alten Schulhaus nur zögerlich. Dann verbreitet im Begegnungsraum mit den Sitzstufen das Feuer im Holzofen stimmungsvolle Wärme. Die Leute auf den Stühlen auf der Galerie rücken Richtung Nebenraum, wo das vierköpfige Impfteam, darunter eine Ärztin, eine Person nach der andern in Empfang nimmt und impft.

«Es ging schnell, und es hat gar nicht wehgetan, ein ‹Brämestich› ist jedenfalls schlimmer», sagt Elsi Wyss. Die Bewohnerin einer der Alterswohnungen in Habkern ist sichtlich erleichtert, dass ihr für die Booster-Impfung der lange und mühsame Weg per Postauto und Bus ins Impfzentrum im Jungfraupark in Matten oder ins Spital Interlaken erspart geblieben ist.