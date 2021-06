Ahornenalp in Näfels – Zürcher Berggängerin in Glarus tödlich verunglückt Der Leichnam einer im Kanton Zürich vermissten 61-Jährigen wurde oberhalb der Ahornenalp in steilem Gelände gefunden und geborgen.

Nach Angaben der Kantonspolizei Glarus ist eine vermisste Berggängerin bei Näfels tot aufgefunden worden. (Symbolbild) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Eine vermisste Berggängerin ist am Freitagnachmittag oberhalb der Ahornenalp in Näfels GL tot aufgefunden worden. Die 61-Jährige war am Dienstag im Kanton Zürich als vermisst gemeldet worden.

Mittels Mobilfunkortung wurde der Leichnam der Frau in steilem Gelände oberhalb der Ahornenalp beim Schiberg auf rund 1700 Metern über Meer gefunden und von der Rega geborgen, wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag mitteilte. Die Umstände des Todesfalls werden untersucht.

SDA/anf

