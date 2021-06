Geräteturnen in Brienz – 600 sind an Kantonalmeisterschaft dabei Die kantonale Ausmarchung im Geräteturnen, die ursprünglich im Sommer 2020 geplant war, kann nun am Wochenende vom 19. und 20. Juni in Brienz stattfinden.

Die Einzel-Geräteturnerinnen des TV Brienz der Kategorien K1 bis K5. Der Verein ist am Wochenende Gastgeber für 600 Turnerinnen und Turner aus dem ganzen Kanton. Foto: PD

Nachdem die Kantonalmeisterschaft Geräteturnen in Brienz Anfang 2020 abgesagt worden war, war die Enttäuschung gross. Doch für das OK war klar, dass der Anlass nachgeholt werden soll, sobald es die Situation zulässt: «Wir wollen den jungen Turnerinnen und Turnern eine Plattform bieten, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Sie sollen ein Ziel, eine Motivation erhalten, worauf sie hinarbeiten können», sagt OK-Präsidentin Stephanie Siegrist.

«Diese Meisterschaft ist seit langem der erste Anlass für die Turnerinnen und Turner.» Stephanie Siegrist, OK-Präsidentin

Als sich die Corona-Situation im Frühling 2021 verbesserte, arbeitete das Organisationsteam eine mögliche Durchführung aus. Da die Entwicklung rund um Corona ungewiss war, entschied sich das Komitee den Anlass ohne Publikum durchzuführen: «Diese Meisterschaft ist seit langem der erste Anlass für die Turnerinnen und Turner. Die Freude am Turnen soll daher an erster Stelle stehen. Uns ist es wichtig, dass alle Teilnehmenden einen erfolgreichen Wettkampf bestreiten können und Turner wie auch Helfer gesund nach Hause gehen», erläutert die OK-Präsidentin.

Kein Publikum – Einnahmen fehlen

Ohne Publikum fehlen den Veranstaltern aber auch grosse Teile der Einnahmen: «Nur dank grosszügigen Sponsoren und vielen weiteren regionalen Unternehmungen können wir diesen Anlass durchführen. Wir sind dankbar für so viel Rückhalt in der Region», sagt die Sponsoring-Verantwortliche Livia Buob.



Die Kantonalmeisterschaft findet am 19. und 20. Juni in der Turnhalle Brienz Dorf statt. Über 600 Turnerinnen und Turner aus den Stärkeklassen K1 bis K7 zeigen ihre Leistungen an den Geräten Boden, Reck, Schaukelringe, Sprung und Barren. Als Helferinnen und Helfer amtieren die rund 90 Aktivturnerinnen und -turner sowie die Eltern der Geräteturnkinder des Turnvereins Brienz.

pd

