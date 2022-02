Kollision mit mehreren Autos – 60-jähriger Autolenker auf Irrfahrt in Ostermundigen Ein Auto fuhr in Ostermundigen in ein Verkehrsschild und in eine Gartenmauer und stiess unter anderem mit einem Polizeiauto zusammen. Der Lenker wurde angehalten.

Skurrile Szenen am Freitagabend um etwa 23 Uhr in Ostermundigen: Ein Autofahrer kam beim Kreisel Bernstrasse/Obere Zollgasse von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrssignal sowie einem Stein. Bei der Weiterfahrt in die Untere Zollgasse prallte das Auto erneut gegen Steine auf einer Verkehrsinsel, ehe es auf der linken Strassenseite in ein parkiertes Auto fuhr. Letzteres wurde durch den Aufprall in einen ebenfalls parkierten Lieferwagen geschoben.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt laut Polizeiangaben auf dem linken Fahrstreifen fort, worauf es auf Höhe der Liegenschaft Nummer 5 der Unteren Zollgasse zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Der Autofahrer setzte daraufhin zurück und prallte dabei gegen eine Gartenmauer.

Zwischenzeitlich näherte sich zufällig eine Polizeipatrouille und wurde auf das Geschehen aufmerksam. Aus noch zu klärenden Gründen kam es sodann zweimal zur Kollision zwischen dem Polizeifahrzeug und dem Auto, das nach der Kollision mit der Gartenmauer erneut weitergefahren war. Der Autofahrer konnte durch die Polizisten schliesslich im Auto, das zum Stillstand gekommen war, angehalten werden.

Im Zuge der Ereignisse wurde niemand verletzt. Der betreffende Strassenabschnitt musste für die Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden. Der 60-jährige Autofahrer wurde für weitere Abklärungen auf eine Wache gebracht. Die Umstände und der genaue Hergang des Unfalls werden untersucht.

PD/flo

