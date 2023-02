Selbstunfall in Wabern – 60-jährige Rollerfahrerin schwer verletzt Am Dienstag ist eine Rollerfahrerin in Wabern mit einer Verkehrstafel kollidiert. Sie wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Die Bondelistrasse war während der Unfall- und Rettungsarbeiten komplett gesperrt. Foto: Raphael Moser

Am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr ist in Wabern eine Rollerfahrerin verunfallt. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Nachmittag mit.

Die 60-Jährige war mit dem Roller auf der Bondelistrasse von Wabern in Richtung Bern gefahren, als sie auf Höhe der Hausnummer 40 mit einer Verkehrstafel zusammenstiess. Sie wurde zwischen dem Roller und der Tafel eingeklemmt. Schutz und Rettung Bern konnte die schwer verletzte Frau bergen, ein Ambulanzteam brachte sie ins Spital.

Die Bondelistrasse musste komplett gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.

PD/ske

