Von Kopf bis Fuss: Wollsocken und Chili – 6 Tipps gegen kalte Füsse Silvia Aeschbach sagt, warum besonders Frauen häufig unter kalten Extremitäten leiden – und was dagegen hilft. Silvia Aeschbach

1 / 4 Barfuss in allen Ehren: Ab gewissen Temperaturen sind kuschlige Socken ein Segen. Foto: Getty Images

Kein Mythos, sondern Tatsache: Frauen leiden tatsächlich öfter unter kalten Füssen als Männer. Das ist ein unangenehmer Zustand, vor allem am Abend im Bett, aber nur in seltenen Fällen ein Anzeichen einer Krankheit. Warum Frauen öfter und stärker unter kalten Extremitäten – also auch unter kalten Händen – leiden, hat verschiedene Gründe.