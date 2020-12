Universität Bern – 6 Frauen und 2 Männer erhalten Ehrendoktor-Würde Wegen Corona entfällt die Feier zur Verleihung der Ehrendoktor-Würde der Uni Bern. Als Ersatz gibts eine Videoreportage über die Ausgezeichneten.

Historiker Christophe von Werdt wird die Würde Würde eines Ehrensenators verliehen (Archivbild) Foto: Beat Mathys

Die Universität Bern verleiht die Ehrendoktor-Würde in diesem Jahr an sechs Frauen und zwei Männer. Sie werden in einer Videoreportage vorgestellt, die am kommenden Samstag (5. Dezember) ins Netz gestellt wird. Hier gehts zum Link.

Denn der Dies academicus kann wegen Corona nicht in gewohntem Rahmen durchgeführt werden, wie die Hochschule mitteilt. Der Film ersetzt die Feier, mit der die Uni jedes Jahr ihre Gründung im Jahr 1834 feiert. Zudem erscheint eine umfangreichere Festschrift.

Die Würde eines Ehrensenators wird dieses Jahr an den Historiker Christophe von Werdt verliehen, den ehemaligen Leiter der Schweizerischen Osteuropabibliothek. Zu Ehrendoktoren ernannt werden der Epidemiologe Albert Hofmann und der Ökonometriker Roger Koenker.

Ehrendoktorinnen werden Doris Strahm, eine Pionierin der Feministischen Theologie, die Strafvollzugsexpertin Annette Keller, die Tierschützerin Claudine André, die Biowissenschafterin Anne Fausto-Sterling, die Sozialwissenschafterin Marlis Buchmann sowie Jacqueline F. N. van Leeuwen, die sich laut Uni Bern grosse Verdienste in der Biologie und Klimaforschung erworben hat.

Symposium verschoben

Die Hans-Sigrist-Stiftung, die an der Universität Bern angesiedelt ist, verleiht jedes Jahr im Rahmen des Dies academicus den mit 100'000 Franken dotierten Hans-Sigrist-Preis. Dieser zeichnet Forschende aus dem In- und Ausland aus.

In diesem Jahr geht der Preis an Amanda Sferruzzi-Perri. Laut Uni Bern wird sie gewürdigt für ihre wegweisenden Arbeiten zur Identifizierung der molekularen Mechanismen in der Kommunikation zwischen Mutter und Fetus während der Schwangerschaft.

Das zur Verleihung gehörende Hans-Sigrist-Symposium wird wegen Corona verschoben. Es soll im Jahr 2021 stattfinden.

SDA/Sibylle Hartmann