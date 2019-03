6 Köstlichkeiten zum Frühlingsanfang

Hacken Sie den Spinat fein. Legen Sie ihn in ein Küchentuch und pressen Sie ihn gut aus. Der Spinat muss so trocken wie möglich sein. Nun geben Sie etwas Olivenöl in eine Pfanne und dünsten die Frühlingszwiebeln an. Geben Sie den Knoblauch bei und wenn alles duftet sofort von der Herdplatte nehmen und unter den Spinat mischen. Nun mischen Sie auch die Kräuter unter, die Pinienkerne, den Feta und den Pecorino. Alles sehr gut vermischen. Verquirlen Sie die Eier und mischen Sie sie auch unter. Würzen Sie mit Salz und Pfeffer. Nun bestreichen Sie jedes einzelne Filoteig beidseitig mit Butter. Legen Sie die Blätter lose übereinander (so, dass sie nich exakt passen) in eine runde Backform, die Sie vorher mit Backpapier ausgelegt haben. Geben Sie die Spinatfüllung rein und legen schliessen Sie den Kuchen mit den Teigblättern, es muss in der Mitte nicht ganz zu sein. Im 180 Grad heissen Backofen etwa 1 Stunde backen, bis der Teig goldenbraun und knusprig ist.