Böser Smog oder wichtiger Funk? – 5G macht die Leute heiss Die Forschung legt Fakten auf den Tisch, Gegner argumentieren dagegen: 5G ist heftig umstritten – auch im Kanton Bern. Warum eigentlich? Benjamin Lauener

Gewaltiger Widerstand: Eine Stopp-5G-Demo auf dem Waisenhausplatz im Mai 2019. Foto: Iris Andermatt

Die Reise zum zivilen Widerstand gegen 5G beginnt dort, wo einst die Regenrinnen sangen: Beim alten Kurzwellensender in Mamishaus in der Gemeinde Schwarzenburg. Bis 1998 sendete Schweizer Radio International von dort aus in alle Welt, dann war plötzlich Schluss. Die Betreiberin – die damalige PTT, aus der die Swisscom hervorging – begründete den Entscheid mit wirtschaftlichen Gründen. Doch in Tat und Wahrheit hatte sich die Bevölkerung heftig gegen den Sender zur Wehr gesetzt.