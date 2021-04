Kampf geht trotzdem weiter – 5G-Gegner blitzen vor Verwaltungsgericht ab

Die Gemeinde Spiez muss zwei von ihr sistierte Baugesuchsverfahren der Swisscom wieder aufnehmen. Private kämpfen weiter gegen 5G im Schloss. Jürg Spielmann

5G für Adrian von Bubenberg? Den Spiezer Freiherrn (1434–1479) plagten noch andere Sorgen als ultraschnelles Internet. Die Swisscom möchte hierfür eine Mobilfunkanlage in den Dachstock des Schlossturms einbauen. Foto: Jürg Spielmann

Sie verspricht ultraschnelles Internet, ängstigt aber wegen noch nicht erforschter Folgen viele Menschen: die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie, kurz 5G. Wie in der ganzen Schweiz werden darum auch im Oberland die meisten Gesuche für den Ausbau des Netzes mit Einsprachen eingedeckt. Jüngst verlagerten militante Gegner in der Region Thun ihren Kampf gar in die Illegalität – diverse Antennenanlagen wurden Ziele von Brandanschlägen (wir berichteten).

Auch in Spiez ist die in der Initiativgruppe 5G Spiez (IG) geeinte Gegnerschaft unverändert aktiv, indes auf juristischem Weg. Sie formierte sich, nachdem die Swisscom Ende 2019 Baugesuche für Mobilfunkanlagen im Schlossturm und auf der BLS-Werkstätte publiziert hatte. Die achtköpfige IG machte gegen die Vorhaben mobil und sammelte innert kurzer Zeit 600 Unterschriften. Es gab 20 Einsprachen, 6 davon Kollektiveinsprachen.