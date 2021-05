Lohndumping im Grenzgebiet – 57 Stunden pro Woche arbeiten – für zehn Euro Stundenlohn 140 Osteuropäer werden bei Bauarbeiten im Baselbiet ausgebeutet. Die Arbeitsmarktkontrolle spricht vom grössten Baustellenskandal der vergangenen zwei Jahrzehnte. Leif Simonsen

Die Metallbau-Arbeiter aus Polen, Litauen und Lettland werden täglich aus einem Hotel im grenznahen Weil am Rhein zur Baustelle in Pratteln gefahren. Foto: Nicole Pont

Bei den Verhandlungen zum Rahmenvertrag mit der EU wird ein wirksamer Lohnschutz gefordert. Was sonst passieren kann, zeigt nun ein Fall aus dem Baselbiet. Die Basler Immobilienfirma Hiag will dem ehemaligen Prattler Chemieareal der Rohner Chem ein neues Image verpassen. Mit 250 Millionen Franken soll aus dem altlastenverseuchten Gebiet ein Ort der Begegnung werden. 1000 Einwohner werden in ein paar Jahren hier ein neues Zuhause finden, Arbeitsplätze für 500 Menschen geschaffen.

Was der Prattler Gemeinderat Philipp Schoch bei der Präsentation der Pläne als «Traum» bezeichnete, dürfte für viele Bauarbeiter einem Albtraum gleich kommen. Arbeitsprotokolle und Kontoauszüge, welche dieser Zeitung vorliegen, zeigen das Ausmass der mutmasslichen Ausbeutung der rund 140 Osteuropäer auf, welche seit Dezember 2020 mit dem Rückbau der bestehenden Chemieanlagen beschäftigt sind. Die Mindestlöhne werden unterschritten, die maximal erlaubte Arbeitszeit überschritten.

Zehn statt zwanzig Franken Stundenlohn

Ein polnischer Arbeiter etwa kassierte für seinen Einsatz im Januar dieses Jahres für 172 Stunden Arbeit 7897 polnische Zloty, rund 1900 Schweizer Franken. Im Februar bekam er umgerechnet 2515 Franken für 200 Stunden, im März für 254 Stunden 2646 Franken. Dies entspricht einem Stundenlohn von zehn bis zwölf Euro pro Stunde – die Hälfte der 20.40 Franken, die der Gesamtarbeitsvertrag als Mindestlohn für Metallbauarbeiten vorsieht. Zudem sind die Arbeiter angehalten, mehr als die im Arbeitsgesetz vorgesehenen maximalen 50 Stunden zu arbeiten. Wöchentlich kämen rund 57 Stunden Arbeit zusammen, berichten die polnischen, litauischen und lettischen Bauarbeiter, welche derzeit im Hotel Maximilian in Weil am Rhein untergebracht sind und täglich zur Prattler Baustelle gefahren werden.

Die Suche nach den Verantwortlichen gestaltet sich schwierig – und führt wie so oft bei Grossbaustellen ins Ausland. Die Grundeigentümerin Hiag verweist darauf, die Produktionsanlagen im Zuge der Arealentwicklung an die deutsche KD Pharma verkauft zu haben. Diese wiederum hat die niederländische Gerritsen Group mit dem Rückbau beauftragt, welche den Auftrag an mehrere osteuropäische Subunternehmen weitervergeben hat. Auf dem Papier haftet die Gerritsen Group: Das sogenannte Entsendegesetz sieht vor, dass der Erstunternehmer solidarisch haftet, wenn die Subunternehmer nicht belangt werden können. Wenn er aber glaubhaft darlegen kann, dass er bei der Weitervergabe der Arbeiten die nötige Sorgfalt in Bezug auf die Arbeitnehmerrechte an den Tag gelegt hat, ist auch der erste Subunternehmer von der Verantwortung befreit.

Holländische Firma bestreitet die Vorwürfe

Die Gerritsen Group will von den Vorwürfen nichts wissen. Gerritsen-Vorstandsmitglied Romano van Baar sagt auf Anfrage, der Vorwurf der Mindestlohnunterschreitung sowie der 57-Stunden-Woche liesse sich «nur schwer nachvollziehen». Die Gerritsen-Mitarbeiter sowie die Mitarbeiter der Schwesterfirmen und die Leiharbeiter würden nachweislich rund 45 Stunden pro Woche arbeiten. Eher unfreiwillig räumt er dabei ein, dass Leiharbeiter im Einsatz sind – dies verstösst ebenfalls gegen das Entsendegesetz, in welchem ein Verbot von Leiharbeit bei ausländischen Firmen verankert ist.

Die Baselbieter Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe (AMKB) hingegen stützt sich auf Observationen und Befragungen der Arbeitnehmer und verweist auf die vorgefertigten Blätter zur Arbeitszeiterfassung, welche auch dieser Zeitung vorliegen. Tatsächlich sehen die Formulare nur eine Arbeitszeit von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr vor. Nur: Die Arbeitstage der Bauarbeiter sind einiges länger, wie die Aussagen von Arbeitnehmern, die anonym bleiben wollen, belegen.

Rapporte gefälscht, Arbeiter nach Hause geschickt

AMKB-intern ist vom grössten Baselbieter Baustellenskandal der vergangenen zwei Jahrzehnte die Rede. Dem Kontrollgremium sind gleichzeitig die Hände gebunden. Der Vorstandsdelegierte Michael von Felten spricht auf das schier unüberblickbare Geflecht an Subunternehmen an – sowie auf die Tatsache, dass die Bauarbeiten Ende Mai beendet sein sollen. «Das Konstrukt deutet darauf hin, dass sich dann alles in Luft auflöst und niemand zur Rechenschaft gezogen werden kann», sagt von Felten.

Deshalb hat die AMKB das Kantonale Amt für Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit (Kiga) aufgefordert, die Notbremse zu ziehen. Mit Verweis auf die «massiven Verstösse» gegen verschiedene Gesetze beantragt die AMKB die Schliessung der Baustelle. Nicht nur seien die Löhne unterschritten und die maximal zulässige Arbeitszeit missachtet worden, heisst es im Mail, auch sei es zur Fälschung von Arbeitszeitrapporten sowie zu Verstössen im Bereich der Arbeitssicherheit gekommen. Und: «Arbeitnehmer, die gegenüber der AMKB Auskunft gegeben haben, wurden umgehend nach Hause geschickt.»

Kiga-Leiter Thomas Keller bestätigt, dass der Kanton solche Baustellenschliessungen verfügen kann. Voraussetzung sei aber neben einem Verdacht auf Verstösse gegen Arbeits- und Lohnbedingungen unter anderem, dass die beschuldigten Firmen die Auskunft verweigerten. In jedem Fall müsse die Verhältnismässigkeit gewahrt werden, sagt er. Dem Kanton stünden auch andere Sanktionsmöglichkeiten wie eine künftige Dienstleistungssperre zur Verfügung.

Dies reicht den Arbeitsmarktkontrolleuren nicht: Sie fordern, dass die Arbeit auf dem ehemaligen Rohner-Areal so schnell wie möglich niedergelegt wird.

