Bei Unterhaltsarbeiten – 57-Jähriger in Schlucht abgestürzt und verstorben Am Samstag ist ein Mann bei Unterhaltsarbeiten in der Schlucht Combe Grède im Berner Jura abgestürzt. Der 57-jährige Mann aus dem Kanton Bern verstarb noch vor Ort.

Der Mann ist in der Schlucht Combe Grède verunglückt. Die Schlucht führt von Villeret zum Chasseral (links). Foto: PD

Ein 57-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in der Schlucht Combe Grède bei Villeret im Berner Jura im steilen Gelände abgestürzt. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen durch seine Begleitpersonen und später durch die Rega verstarb er noch vor Ort.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war eine Gruppe von mehreren Personen mit Unterhaltsarbeiten in der Schlucht beschäftigt, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Als sie sich gegen 12.20 Uhr auf dem Bergwanderweg weiter zu einer anderen Stelle bewegten, stürzte der Mann über eine Böschung hinab in die Tiefe und blieb schwer verletzt liegen.

Der Grund des Unglücks sei noch unklar, so die Polizei. Die Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft ermitteln. Nebst der Kantonspolizei Bern und der Rega waren auch Mitarbeitende der Alpinen Rettung Schweiz sowie ein Care Team das Kantons Bern für die Betreuung der Gruppe im Einsatz.

sda/tag

