Beim Bergauffahren – 57-jähriger E-Bike-Fahrer bei Selbstunfall schwer verletzt Am Mittwochmorgen ist in Stettlen ein E-Bike-Lenker schwer gestürzt und musste verletzt ins Spital gebracht werden. sih/pkb

Am Mittwochmorgen um 10.10 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern zu einem Selbstunfall in Stettlen gerufen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein E-Bike-Lenker auf der Bergackerstrasse bergab in Richtung Bernstrasse unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen auf Höhe der Hausnummer 71 stürzte.

Der 57-jährige Mann erlitt beim Sturz schwere Verletzungen, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Mittwochmittag schreibt. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache aufgenommen.

