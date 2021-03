Tödlicher Unfall – 55-Jähriger in Davos von Lawine verschüttet Unterhalb des Jatzhorns wurde ein vermisster Freerider in einem Lawinenkegel gefunden. Der 55-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.

Unterhalb des Jatzhorns bei Davos wurde der Vermisste tot in einem Lawinenkegel gefunden. Foto: Kapo GR

Ein Freerider ist am Mittwoch bei einem Lawinenniedergang in der Nähe von Davos gestorben. Der 55-Jährige wurde erst am Donnerstag gefunden und konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte.

Der Mann war am Mittwochabend als vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht wie vereinbart vom Freeriden zurückgekehrt war. Die Polizei leitete daraufhin eine gross angelegte Suchaktion ein. Nach einer über 16 Stunden dauernden Suche ortete die Rega den Vermissten in einem Lawinenkegel unterhalb des Jatzhorns.

An der Such- und Rettungsaktion waren die Rega, der Schweizerische Alpenclub mit Personensuchhunden, die SOS-Station Jakobshorn und die Wildhut beteiligt. Von der Kantonspolizei waren Angehörige der Alpinpolizei, des Polizeiflugdienstes und weitere Spezialisten aktiv. Insgesamt standen rund 35 Rettungskräfte im Einsatz.

Für die Betreuung der Angehörigen wurde das Careteam Grischun aufgeboten. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände dieses Lawinenunfalls ab.

SDA