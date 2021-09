Stadtberner Corona-Hilfe – 545 Geschäfte profitierten von der Mietzinshilfe Mit insgesamt 3,45 Millionen Franken hat Bern notleidenden Betrieben unter die Arme gegriffen. Am meisten profitiert davon hat das Gastgewerbe. Benjamin Bitoun

Gastrobetriebe (hier das Restaurant Luce beim Waisenhausplatz) verzeichneten durch Lockdowns und andere Corona-Massnahmen massive Einbussen. Foto: Christian Pfander

Die Corona-Unterstützung der Stadt Bern kam an. Weil sich Bund und Kantone im vergangenen Spätsommer nicht einigen konnten, wer denn nun in Sachen Nothilfe für pandemiegeschädigte Betriebe in der Verantwortung steht, stellte die Stadt im Dezember 2020 selbst fünf Millionen Franken an eigenen Hilfsgeldern für Unternehmen auf Stadtboden bereit.

Jetzt ist klar: Das Angebot wurde rege genutzt, aber zum befürchteten Ansturm kam es nicht. Wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte, gingen bei der Stadt von Anfang Februar 2021 bis zum Auslaufen der Hilfe Ende Juni über 800 Gesuche ein. 790 Gesuche betrafen Hilfe wegen Mietzinsausfällen. Die übrigen 38 Gesuchsteller beantragten Härtefallhilfe. 554 Gesuche wurden bewilligt. Gesamthaft hat die Stadt 3,45 der budgetierten 5 Millionen an Hilfsgeldern ausbezahlt.