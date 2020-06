Altlasten wegen Metallwerken – 54 Grundstücke im Berner Jura müssen saniert werden Rund um die ehemaligen Boillat-Metallwerke in Reconvilier wies der Boden erhöhte Zink- und Kupferwerte auf.

Die Belastung in den Böden um die Fabrik stammt aus Staubpartikeln aus den Kaminen. Foto: Keystone/Christian Beutler

In der Umgebung der ehemaligen Buntmetallwerke Boillat in Reconvilier überschreiten 54 Grundstücke den Grenzwert der eidgenössischen Altlasten-Verordnung. Die Bodenbelastung stammt von Staubpartikeln, die aus den Fabrikkaminen über die Luft in den Boden gelangten.

Wegen der industriellen Tätigkeit der früheren Boillat-Werke bestand in den Gemeinden Reconvilier und Loveresse der Verdacht, dass der Boden belastet sein könnte. In der Gegend befinden sich 587 Grundstücke.

Im Auftrag des kantonalen Amts für Wasser und Abfall untersuchten Spezialisten eine Fläche von rund 110 Hektaren. Die Bodenproben wurden in einem unabhängigen Labor analysiert, wie die bernische Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte.

Die Analysen ergaben, dass bei 54 Parzellen die Grenzwerte für Kupfer oder Zink gemäss eidgenössischer Altlasten-Verordnung überschritten werden.

Diese Parzellen müssen nach Angaben des Kantons saniert werden, wenn sie einen Haus- oder Familiengarten haben. Für entsprechend betroffene landwirtschaftliche Flächen werde derzeit noch ein Konzept ausgearbeitet, hält die bernische Bau- und Verkehrsdirektion fest.

Die Sanierungskosten werden zwischen den Eigentümern und der öffentlichen Hand aufgeteilt. Wie viel die Eigentümer übernehmen müssen, wird der Regierungsrat erst noch entscheiden. Die Bau- und Verkehrsdirektion geht von maximal 20 Prozent aus.

Die betroffenen 54 Grundstücke werden bis zu ihrer Sanierung im Kataster der belasteten Standorte aufgenommen.

Weniger stark belastet

Weitere Grundstücke sind weniger stark belastet. Dort müssen nur Massnahmen ergriffen werden, falls ein Gemüsegarten vorhanden ist. Für Kinder, die in einem Haus- oder Familiengarten spielen, besteht nach Angaben des Kantons kein Risiko. Wünschen die Eigentümer dennoch eine Sanierung, müssen sie dafür selber in die Tasche greifen.

Bei allfälligen späteren Bodenabtragungen muss bei solchen Parzellen sichergestellt werden, dass das Material vorschriftsgemäss entsorgt wird.

Industrieflaggschiff

Die Boillat-Werke waren jahrzehntelang ein Industrieflaggschiff des Jurabogens. Ende des 19. Jahrhunderts herrschte in der Schweiz grosser Bedarf nach Buntmetallprodukten, etwa zur Herstellung von Uhren, Telefondraht und Munition. Im Land entstanden mehrere Metallwerke, neben der «Boillat» in Reconvilier auch die Metallwerke in Dornach oder die Selve-Werke in Thun.

Die Thuner «Selve» ist bereits vor Jahren geschlossen worden. Auch hier musste der Boden saniert werden, bevor auf dem Gelände eine Wohnüberbauung errichtet werden konnte.

